Arriva il 2022, ed ecco le notizie che hanno caratterizzato l’anno che si sta concludendo, VIDEO

Dalla campagna vaccinale al successo del debutto di Zegna a Wall Street, dalla nomina di Gilberto Pichetto a Viceministro alla V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, passando per le manifestazioni No Green Pass, la spettacolare partenza della terza tappa del 104° Giro d’Italia e un’ondata di maltempo come non si vedeva da un po’, il 2021 è stato un anno denso e pieno di eventi da ricordare.

Insieme alla redazione di News Biella ripercorriamo, attraverso una carrellata video, i principali avvenimenti quest’anno.