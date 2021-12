Ponderano, nell'ambulatorio spazi riservati all'Iris

Alcune stanze dell'ambulatorio in piazza Garibaldi saranno concesse dal Comune di Ponderano in comodato d’uso gratuito al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale I.R.I.S.. In particolare, l'Iris avrà in uso due locali, uno per i colloqui con gli utenti di Ponderano e uno per sala riunioni, in due giornate nell’ambito del calendario prospettato del Consorzio.

Dietro alla scelta il fatto che sul territorio di Ponderano fino a questo momento mancava una sede di consultorio per i propri cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza dei servizi sociali.