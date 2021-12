Museo del Territorio: laboratorio 'Profumi d’incanto'

In Museo è già passata la Befana. E noi l’abbiamo spiata per scoprire come prepara le sue magiche ricette…In occasione dell’Epifania, vogliamo condividere con i vostri bimbi alcune strabilianti e profumate pozioni. Lo faremo con un laboratorio didattico e un percorso tematico fra le collezioni archeologiche del Museo. E il naso sarà il vero protagonista. Un pomeriggio di festa, tra spezie, piante, resine, fiori e frutti. Con la nostra archeologa Giuliana Morena impareremo e ci lasceremo trasportare in un mondo lontano e incantato.

L’attività è gratuita e a numero chiuso per un massimo di 10 bambini. La prenotazione è obbligatoria. Vuoi prenotare o richiedere informazioni? Telefona allo: 015 2529345 oppure scrivi a: museo@comune.biella.it

Mentre i bambini si divertono tra la sezione archeologica e quella egizia, per i più grandi sarà possibile visitare la nuova mostra Il salotto di un collezionista - La collezione Fornaro al Museo del Territorio Biellese: una raccolta di opere che rispecchiano ciò che Biella offriva culturalmente tra gli anni ‘50 e ‘60 e che affianca pittori piemontesi di fine Ottocento, come Giuseppe e Alberto Falchetti o Giuseppe Gheduzzi, a numerosi biellesi tra cui Luigi Boffa Tarlatta, Guido Mosca e Mario Carletti, e altri artisti del Novecento italiano.