Ponderano, gli auguri di buon anno del sindaco Locca, tra le priorità del 2022 la riqualificazione della palestra scolastica

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di fine anno del sindaco di Ponderano Roberto Locca alla sua cittadinanza.

"Buonasera a tutti i presenti, il 2021 è stato un anno molto difficile da percorrere, ci eravamo illusi, dalla metà dell’anno che qualcosa sarebbe cambiato, i contagi che via via andavano riducendosi ci hanno dato la falsa speranza di una leggera remissione della pandemia, ma non è stato così. I dati che giornalmente vengono divulgati restituiscono una realtà ben diversa dove evidenziano una forte ripresa del contagio, anche se con numeri meno nefasti, sicuramente merito del grandissimo e costante lavoro del personale sanitario e delle vaccinazioni. In oltre per me personalmente è stata una bruttissima annata, perché a maggio la mia meravigliosa moglie ha lasciato questo mondo. A questo mio immenso dispiacere si associa il periodo contingente della pandemia creata dal covid che ormai condiziona le nostre vite, il nostro modo di essere, le nostre scelte. Ciò nonostante, per mezzo della attività di squadra portata avanti con tutti i consiglieri di maggioranza, che qui voglio ringraziare per l’impegno profuso, siamo arrivati ad avere dei buoni risultati sia dal punto di vista del sostegno alle famiglie che dal punto di vista degli investimenti, necessari per mantenere in efficienza il territorio, e tutte le proprietà del comune.

Voglio fare anche una breve sintesi dell’attività amministrativa svolta in questo 2021, portata avanti nonostante il periodo contingente in cui ci siamo trovati, nostro malgrado, abbiamo rivolto una particolare attenzione all’attività sociale, come per altro dovuto, al sostegno delle famiglie, alle attività sia produttive che commerciali. Abbiamo introdotto agevolazioni relative alla parte tributaria, per un importo complessivo di euro 82.064,89 così frazionato, - per agevolazione TARI alle famiglie euro 15.999,60 - per agevolazione TARI alle attività euro 66.065,29. Nel corso del 2021 sono stati sostenuti 37 nuclei famigliari mediante l’erogazione di buoni spesa per un importo complessivo di Euro 19.900,00. E’ stato pubblicato un bando per il sostegno della locazione, mutui e utenze per le famiglie in difficoltà causa Covid-19 per un importo complessivo di Euro 25.836,29. È stato pubblicato il bando a sostegno delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro per un importo di euro 10.000,00. Abbiamo reso l’attività di pre scuola completamente gratuita e post scuola a prezzi calmierati, abbiamo concordato con la parrocchia un protocollo per la riapertura dell’oratorio, a beneficio dei ragazzi Ponderanesi, con una somma stanziata di euro 6.600,00 Per cui nell’ambito del sostegno operato nel sociale abbiamo messo a disposizione dei cittadini ed attività la somma complessiva calcolata in difetto di euro 160.400,78. Quest’anno abbiamo messo in campo numerose attività riguardanti il territorio e salvaguardia delle strutture di proprietà del comune e conseguentemente della collettività Ponderanese i principali lavori si possono riassumere in: - messa in sicurezza della facciata del palazzo comunale per 65.000,00 €; - sistemazione dell’edificio ospitante l’ambulatorio comunale, che purtroppo a causa della burocrazia legata alla conservazione dei beni di proprietà comunali con riferimento alle necessarie autorizzazioni della soprintendenza è andata per le lunghe; - sistemazione del centro sociale, ampiamente utilizzato dai cittadini ponderanesi, con opere di efficientamento energetico e manutenzione interna, rifacimento pavimentazione del palco e tinteggiatura del centro sociale per 75.000,00€; - realizzazione della video sorveglianza sul territorio comunale con il controllo dei passaggi delle auto sul territorio sia in entrata che in uscita sulle principali linee direttrici con un investimento di 75.000,00 €; - realizzazione di due fermate autobus nei pressi dell’area scolastica a beneficio degli alunni; - incarico a una ditta per la messa in sicurezza delle lapidi campata nord dei loculi per la spesa di 16.000,00 €; - bonifica dell’edificio ospitante la scuola materna e l’asilo nido con la rimozione della pavimentazione contenente crisotilo (amianto) ed a breve verranno ultimati i lavori con la posa di una nuova pavimentazione in gomma per una spesa complessiva di 170.000,00 €; - consegna dei lavori per la sistemazione idraulica dello scolmatore dell’ospedale per un importo di 190.000,00 €; - si procederà ad individuare la ditta per la ristrutturazione dell’ex forno per l’importo di 100.000,00 €; - si è provveduto alla messa in sicurezza del ponte sul torrente Oremo con la bonifica dell’amianto rinvenuto a seguito della sua demolizione per un importo di 50.000,00 €; - incarico a due ditte per la messa in sicurezza delle pavimentazioni della casa di riposo per un importo di 75.000,00 €; Per l’esecuzione dei lavori sopra riportati ed altri complementari, le somme utilizzate sono di euro 352.000,00 provenienti da contributi a fondo perduto portati avanti da questa amministrazione, euro 324.000,00 provenienti dalla reimputazione di somme già destinate, ed euro 330.000,00 da avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 come previsto nel bilancio corrente approvato in primavera.

In virtù del PNRR dobbiamo essere pronti a presentare richieste al Governo per contributi legati a lavori necessari agli edifici scolastici, gli edifici scolastici di Ponderano sono stati realizzati negli anni 70/80 tranne che l’edificio polifunzionale ospitante la mensa scolastica che è degli anni 90. In quelle date il territorio di Ponderano, come tutto il Biellese, non era classificato sismico. Negli ultimi anni, a seguito dei numerosi tragici eventi tellurici che hanno investito l’Italia il biellese dal 2013 è stato classificato zona sismica 4, per cui si è resa necessaria la verifica di rispondenza alle nuove norme degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle strutture scolastiche. A seguito delle indagini effettuate, pur non rilevando criticità particolari, si evidenzia la necessità di adeguamento sismico/strutturale degli edifici con particolare riguardo a quelli del plesso scolastico intitolato a Sandro Pertini. Si è proceduto ad incaricare un professionista abilitato per la redazione delle necessarie verifiche e dei progetti di adeguamento relativamente all’edificio scuola materna/asilo nido dove si prevede un impegno di spesa di 600.000,00 €, edificio scuola media ed elementare per un importo in fase di valutazione ma di cui abbiamo notizia di un finanziamento a fondo perduto di 200.000,00 €, della palestra scolastica con una previsione di spesa di 660.000,00 €, dove oltre alla messa in sicurezza sismica/strutturale si prevede il rifacimento degli spogliatoi ormai fatiscenti ed obsoleti, lavori necessari per l’adeguamento dei locali alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche attualmente non più adeguati e rispondenti alla normativa vigente. Si è dato incarico di progettazione per la bonifica nell’area sportiva del terreno posto a margine della sede degli alpini di Ponderano per un importo di 36.600,00 €. Infine oggi procederemo all’acquisto del fabbricato di proprietà della soc. Vinicola. Questa occasione si è presentata durante il corso dell’anno, quando l’istituto bancario ha deciso di recedere dalla locazione dell’immobile, rendendolo quindi disponibile, immobile realizzato negli anni 30 con grande fatica dai cittadini Ponderanesi. Si tratta di un acquisto fatto all’insegna dell’utilizzo a beneficio della collettività, dove si prevede la sistemazione della grande area esterna e l’uso dell’edificio a scopi sociali. Tutto ciò è stato possibile tramite l’attuazione di politiche finanziarie mirate al contenimento degli sprechi e di una politica di tutela ed incremento del titolo primo del bilancio, mantenendo stabile il peso fiscale.

Quest’anno 2022 sarà un anno molto impegnativo, occorre essere attenti ad accedere ai contributi messi in essere dal Governo per poter realizzare quelle opere che riteniamo di fondamentale importanza rivolte all’adeguamento degli edifici destinati alle attività scolastiche. Prioritariamente sarà necessario accedere ai contributi necessari alla riqualificazione della palestra scolastica, al fine di avere una struttura attuale con i tempi, adeguata e conforme alle prescrizioni normative, rendere il suo utilizzo più consono alle varie attività scolastiche che in esso si svolgono, considerando anche l’importanza del ruolo che lo sport ha nella difficile arte dell’aggregazione sociale dove una buona struttura sportiva gioca il suo importantissimo ruolo.

Dopo queste non poche righe riguardanti l’attività di questa Amministrazione nel nefasto anno 2021 che a breve terminerà, voglio porgere i miei più sinceri auguri di un felice e migliore anno 2022 a tutti quanti, ringraziare tutte le persone che con il loro impegno hanno permesso il raggiungimento di questi obiettivi, i consiglieri comunali, assessori, segretaria comunale dr.ssa Mirabella Giovanna e dipendenti comunali tutti, che tanto del loro tempo hanno dedicato al raggiungimento dei risultati sopra descritti".