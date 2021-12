Pnrr, oggi l'ufficialità dei 18,5 milioni di Biella

Biella se li è aggiudicati: oggi c'è l'ufficialità. Si tratta dei fondi del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che interessano il capoluogo, 18,5 milioni di euro. A darne notizia, è il Vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola. "Sono soldi che piovono sulla città - commenta - , un’ottima notizia per finire l’anno. Sono 18,5 milioni di euro che la giunta di Biella ha ottenuto sulla rigenerazione urbana con i fondi Pnrr!".

Ad annunciarne l'arrivo era stato nei giorni scorsi il deputato di Forza Italia, nonché vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella, relatore del decreto legge inerente l'utilizzo di queste risorse. “È una buona notizia per Biella e l'intera provincia", aveva affermato il parlamentare biellese.

Tra gli interventi in elenco, figurano strutture scolastiche, edifici comunali e impianti sportivi. Nello specifico, la riqualificazione e l'ampliamento della piscina Rivetti, la manutenzione dei nuovi spogliatoi al Bocciodromo Comunale, l'ampliamento degli impianti alla Cittadella del Rugby e il rifacimento della pista d'atletica al Pozzo-La Marmora. Sul fronte scolastico, serie di adeguamenti alle scuole d'infanzia Cerruti, insieme alle primarie De Amicis, XXV Aprile di Chiavazza, Pietro Micca e la media San Francesco, senza dimenticare la ristrutturazione per la nuova destinazione d'uso di Villa Macchi, a Cossila San Giovanni. Infine, sono in programma lavori di adeguamento di efficienza energetica a Palazzo Pella, oltre al restauro e all'implementazione della Biblioteca per Ragazzi nella Palazzina Piacenza e il recupero ai fini della rifunzionalizzazione dell'ex Biblioteca e Musei Civici di via Pietro Micca.