Ondata di caldo "invernale" su colline e montagne, inversioni termiche e nebbie su pianure

Un anticiclone di matrice subtropicale si è esteso dal Mediterraneo occidentale all'Europa centrale interessando con aria eccezionalmente mite le regioni alpine. Questa configurazione verrà smantellata nel corso della prossima settimana da un flusso atlantico che riporterà masse d'aria umida e più fredda anche in quota.

PREVISIONI PER IL PERIODO 31 DICEMBRE - 04 GENNAIO 2022

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021 – Attendibilità: alta

Cielo: soleggiato con nebbie anche persistenti in pianura tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese, in locale estensione in serata tra Cuneese e Torinese. Precipitazioni: assenti. Venti: pianura e collina: deboli variabili o orientali fondo valle: rinforzi tra ovest e nord-ovest su alte valli e da sud su Appennino, deboli variabili altrove media montagna: moderati o forti da nord-ovest alta montagna: forti da nord-ovest Temperature: Massime stazionarie (8/16 C in pianura e bassa collina;14/20 C tra 500 e 1000metri; 9/15 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 3600-3800 metri nelle ore centrali.

SABATO 01 GENNAIO 2022 – Attendibilità: alta

Cielo: soleggiato tra lievi velature; in pianura nebbie più estese tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese, meno persistenti tra Cuneese e Torinese. In serata nebbie più estese su gran parte di pianure e bassa collina. Precipitazioni: assenti. Venti: pianura e collina: deboli variabili, rinforzi da sud su basso Piemonte fondo valle: deboli variabili, rinforzi da sud su Appennino media montagna: deboli o moderati tra ovest e nord-ovest alta montagna: moderati tra ovest e nord-ovest Temperature: minime stazionarie (-2/5 C in pianura e bassa collina; 3/12 C tra 500 e 1000 metri; 2/9 C tra 1000 e 1500 metri). Massime stazionarie(8/16 C in pianura e bassa collina; 14/20 C tra 500 e 1000metri; 10/15 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 3800 metri nelle ore centrali

DOMENICA 02 GENNAIO 2022 – Attendibilità: alta

Cielo: lungo le valli alpine e la Valle d'Aosta sole tra velature e passaggi nuvolosi, più estesi dal pomeriggio e con addensamenti in aumento sui settori interni delle valli valdostane. Su pianure nebbie anche estese fino al mattino, o momenti nuvolosi in mattinata con il sollevamento delle nebbie, poi qualche apertura tra foschie dense e nuove nebbie in serata. Precipitazioni: qualche pioviggine tra notte e mattina con il sollevamento delle nebbie tra pianura e colline. Venti: pianura e collina: deboli variabili, rinforzi da sud su basso Piemonte fondo valle: rinforzi tra ovest e nord-ovest su alte valli e da sud su Appennino, deboli variabili altrove media montagna: da moderati a forti da nord-ovest alta montagna: da moderati a forti da nord-ovest Temperature: minime stazionarie (-2/4 C in pianura e bassa collina; 4/10 C tra 500 e 1000 metri; 2/6 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in calo(7/12 C in pianura e bassa collina; 11/16 C tra 500 e 1000metri; 8/12 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 3200-3700 metri nelle ore centrali.

LUNEDÌ 03 GENNAIO 2022 – Attendibilità: alta

Cielo: lungo le valli alpine e la Valle d'Aosta velature e passaggi nuvolosi via via più estesi, tendente a divenire più nuvoloso su interno valli torinesi, Valle d'Aosta, Sesia e Ossola. Su pianure e colline ancora grigio o nebbioso fino al mattino, poi qualche apertura soprattutto tra Cuneese, Torinese e nord Piemonte e in serata più nuvoloso per nubi basse. Precipitazioni: in serata leggere cadute di neve su creste e cime di confine tra Valle d'Aosta e Ossola e tendenza a locali pioviggini su pianure. Venti: pianura e collina: deboli variabili, rinforzi da sud su basso Piemonte fondovalle: rinforzi tra ovest e nord-ovest su alte valli, deboli variabili altrove media montagna: forti da nord-ovest alta montagna: forti o molto forti da nord-ovest Temperature: minime in calo in montagna (-2/5 C in pianura e bassa collina; -1/6 C tra 500 e 1000 metri; 0/5 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in lieve calo (7/12 C in pianura e bassa collina; 10/14 C tra 500 e 1000metri; 6/10 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2500-3400 metri nelle ore centrali.

MARTEDÌ 04 GENNAIO 2022 – Attendibilità: alta

Cielo: lungo le valli alpine e la Valle d'Aosta passaggi nuvolosi e più nuvoloso sui settori interni e Valle d'Aosta nord-ovest. Su pianure, colline più grigio e nuvoloso, in parte nebbie a quote collinari, con qualche schiarita in giornata tra Torinese e nord Piemonte. Nebbie in serata. Precipitazioni: lungo le vallate torinesi, Valle d'Aosta, Sesia e Ossola piogge su zone interne e nevicate oltre i 2200-2500 metri con piovaschi a tratti fino ai settori prealpini, ma fenomeni tendenti a localizzarsi sui settori più interni e di confine tra pomeriggio e sera. Su pianure e colline locali pioviggini o qualche piovasco, specie tra notte e mattina. Venti: pianura e collina: deboli variabili fondovalle: rinforzi tra ovest e nord-ovest su alte valli, deboli variabili altrove media montagna: molto forti occidentali alta montagna: tempestosi occidentali Temperature: minime in aumento in pianura (2/5 C in pianura e bassa collina; 2/5 C tra 500 e 1000 metri; 0/4 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in calo (6/9C in pianura e bassa collina; 7/10 C tra 500 e 1000metri; 6/8 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 2500-3000 metri nelle ore centrali.

PROBABILE EVOLUZIONE A MEDIO TERMINE Correnti da nord-ovest con il transito di alcuni fronti atlantici, ma poco attivi al sud delle Alpi. Qualche nevicata a tratti sui settori alpini di confine, rinforzi di vento nelle vallate e per il resto ampi spazi soleggiati. Gelate notturne e temperature più in linea con il periodo anche in montagna, massime tra 7 e 12 gradi.