Notte di San Silvestro, attenzione massima da parte delle forze dell'ordine

Si è tenuta, oggi, 31 dicembre 2021, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Franca Tancredi. Oggetto dell’incontro, l’attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante “Proroga dello stato emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e dal decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.

Il Prefetto ha subito evidenziato di aver diramato nella giornata di ieri ai Sindaci, al Presidente della Provincia ed alle Forze dell’Ordine circolare con la quale sono state rappresentate le novità introdotte dal decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221, con l’indicazione delle rispettive e specifiche decorrenze, nonché anticipate le ulteriori misure varate dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre. Il recente decreto legge, il 229 del 30 dicembre, ha infatti esteso l’obbligo di utilizzo del green pass rafforzato, dal 10 gennaio 2022, ad ulteriori attività e servizi e ha dettato disposizioni sulla durata della quarantena precauzionale.

Nel corso dell’incontro è stata altresì sottolineata la necessità di proseguire in modo serrato nei servizi di vigilanza e di controllo per l’attuazione delle misure anti-covid riservando particolare attenzione alla notte di San Silvestro, in considerazione del divieto di feste, eventi assimilati, concerti tali da determinare assembramento in spazi aperti, e della sospensione di attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Il Prefetto, inoltre, ha ribadito il divieto di botti e fuochi di fine anno, richiamando il senso di responsabilità, attraverso i Sindaci, della cittadinanza.

A chiusura dell’incontro sono stati forniti dalle Forze dell’ordine elementi di informazione circa gli esiti dei controlli effettuati in occasione della serata danzante organizzata la scorsa settimana, in discoteca, a Brusnengo. A tal proposito, è emerso che i controlli si sono svolti con la massima collaborazione dei giovani presenti, che hanno dimostrato massimo rispetto e senso di responsabilità anche nei confronti delle Forze in loco i cui servizi erano stati disposti in esito ad apposito Comitato, d’urgenza convocato in Prefettura, appena acquisita la notizia da parte dell’Arma. Prefettura di Biella Ufficio Territoriale del Governo In quell’occasione era stata richiamata l’attenzione dello stesso Sindaco, convocato anch’esso in Comitato, affinchè avviasse ogni iniziativa, quale Autorità sanitaria locale, volta a sospendere l’evento a tutela della salute pubblica atteso l’elevato numero di adesioni alla serata e il conseguente rischio di assembramento e di contagio. Il Prefetto ha voluto ringraziare le FF.OO. per l’attività svolta e la professionalità dimostrata nell’occasione. Sono attualmente in corso gli accertamenti di natura fiscale e giuslavoristica