Covid e Capodanno 2022, permessi e divieti per cenoni e pranzi, spostamenti e assembramenti

Diversamente dall'anno passato quando alle 22 c'era il coprifuoco, quest'anno qualche libertà in più ce la possiamo prendere ma sempre con molta cautela.

Prima di tutto, per le feste a casa non vige nessun divieto per celebrare la notte di San Silvestro in casa tra amici e parenti. Non ci saranno nemmeno limitazioni al numero degli invitati. Non ci sarà bisogno nemmeno di disdire la prenotazione per il veglione di Capodanno al ristorante: le cene fuori casa restano consentite. Al tavolo ci si potrà però sedere solo se in possesso di Super Green pass, dunque solo se vaccinati contro il coronavirus o i guariti dall’infezione. Lo stesso vale anche solo per consumare un caffè al bancone dei bar.

Niente balli però: dal prossimo 30 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 dovranno però chiudere di nuovo tutte le discoteche sul territorio italiano. Vietati per la vigilia anche “gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto”. Per il secondo anno di fila non ci saranno quindi festeggiamenti in piazza.

Con il proprio mezzo ci si può spostare liberamente da un comune all’altro, e da una regione all’altra, in zona bianca e in zona gialla. Solo per l' arancione, anche se al momento non è una possibilità così vicina, è necessario essere in possesso di Green Pass per spostarsi verso altri comuni e regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

Attenzione però a indossare la FFP2 a qualsiasi eventi pubblico al chiuso o all'aperto, e mascherina chirurgica anche solo per fare una passeggiata.