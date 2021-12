Capodanno, alcuni consigli per fare passare una serata tranquilla al proprio cane

Con l’avvicinarsi dell’ultimo giorno dell’anno e le consuete festività che, data la situazione normativa attuale, saranno svolte principalmente in forma privata ma non per forza al chiuso, una particolare attenzione è richiesta ai possessori di cani nei confronti dei probabili botti e altri rumori del caso.

I consigli per far trascorrere al meglio la serata al proprio animale domestico riguardano la tutela nei confronti di rumori forti ed improvvisi: innanzitutto, è bene evitare di lasciare il cane all’aperto perché potrebbe subire un disorientamento e, di conseguenza, smarrirsi nel tentativo di allontanarsi dalla fonte sonora. Per questo motivo, anche le passeggiate serali sono fortemente sconsigliate.

Per quanto riguarda le mura domestiche, si raccomanda di chiudere bene le finestre e, soprattutto, non lasciarlo da solo a casa, fattore che, oltre a mettere nel panico l’animale, potrebbe arrecare non poco disturbo al vicinato. Infine, se l’animale cerca riparo nella sua cuccia o sotto una coperta bisogna lasciarlo fare, senza costringerlo a rimanere appresso al proprietario.