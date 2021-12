Biella, Corradino: "Solo carezze e niente botti"

Come ogni anno l'ultimo giorno dell'anno, anche oggi, il 31 dicembre, il sindaco di Biella Claudio Corradino sui social fa gli auguri di buon anno e coglie occasione per fare un appello alla cittadinanza per i botti.

"È tempo di salutare il 2021 nella speranza che il nuovo anno possa regalare nuove opportunità e ottimismo. E che davvero si possa uscire dal tunnel della pandemia. In vista del San Silvestro vi voglio lanciare un messaggio: solo carezze e niente botti!!! Un Capodanno senza botti in piazza non sarà tradizionale, ma può essere bellissimo se accanto abbiamo chi ci vuole bene. Auguri a tutti! Buon 2022".