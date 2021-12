Pimazzoni: "Grazie a Pichetto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Egregio direttore, con gli auguri di cuore a tutti noi biellesi, per un anno migliore ,volevo ringraziare "come promesso" il Viceministro all'Economia Sen. Gilberto Pichetto (sopravvissuto della vecchia repubblica) che ha dimostrato nel tempo disponibilità in qualunque contesto, anche personale, mentre altri parlamentari sono assenti nel recepire problematiche o idee del territorio. Spero che Biella possa avere un accordo longitudinale verso l'autostrada con la pedemontana e che la pianificazione "provinciale " del PNNR ne possa trarre benefici anche Biella città, purtroppo tagliata fuori dai fondi Europei. Buon Anno"