Calcio: Luca Bagatin dice "Sì" alla Chiavazzese

Il giovanissimo giocatore blu-cremisi è un difensore roccioso dotato di un fisico prestante e un'ottima agilità che gli permette di leggere velocemente le intenzioni degli avversari ed anticipare facilmente la giocata. Luca è un calciatore arcigno, intelligente, grintoso e dotato di una grande personalità; queste caratteristiche lo rendono indubbiamente un difensore completo sotto tutti gli aspetti. Nonostante sia ancora nel pieno della sua crescita calcistica, è risultato essere nel corso delle sue esperienze un giocatore affidabile ed un punto di riferimento per i suoi compagni. Il suo arrivo innalza ulteriormente la qualità della rosa e, soprattutto, del reparto difensivo; rendendolo così impenetrabile.

Luca Bagatin è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Città di Cossato e della Biellese 1902, fino ad arrivare, nella scorsa stagione, ad esordire nel campionato di Eccellenza con la casacca a righe bianconera. Nel corso della sua carriera si è già messo in luce tanto che nella primavera del 2018 è stato convocato in Nazione Dilettanti Under 16 ed anche qui ha dimostrato di essere un giocatore eccezionale. Successivamente tantissime società hanno puntato gli occhi su di lui e, dopo l'esperienza in Eccellenza con la Biellese 1902, è approdato al Fulgor Ronco Valdengo militando sempre nel campionato di Eccellenza. Terminata questa avventura in rosso-blu ecco che Luca Bagatin atterra sul "pianeta Chiavazzese".Per portare qualità ed aumentare il valore della rosa a disposizione di Mister Gianni Peretti, il DS Acquadro e la Società ha deciso di puntare fortemente su di lui; consapevoli di avere tra le mani un calciatore di altissimo livello. Il futuro per lui non può che essere totalmente brillante ed entusiasmante.

Giovane, ma già esperto, Luca Bagatin si presenta al popolo blucremisi...“Non ci ho impiegato più di due secondi ad accettare la proposta della Chiavazzese. Ho scelto di venire qui perché voglio mettermi alla prova in una squadra che deve ancora, senz'altro, dire la sua in questo campionato visto che la posizione in classifica che ricopriamo ora non rispecchia per nulla il valore di questo team e di questa società. I miei compagni sono di assoluto livello e perciò sono certo che ce la faremo. Io sono qui perchè voglio dare tutto me stesso cercando di fare il possibile per portare questa squadra a grandi risultati. Mi sento pronto e non vedo l'ora di scendere in campo. Forza Chiavazza!”