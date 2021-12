Manovra, Pella: “Riduzione tasse da sempre primo punto programma Berlusconi”

“La riduzione delle tasse è da sempre il primo punto di ogni programma di mandato del Presidente Berlusconi, non come misura una tantum o per pochi, ma come intervento strutturale volto a diminuire la pressione fiscale su tutti i cittadini italiani, sulle famiglie, sulle imprese generatrici di lavoro e di sviluppo. Con questa manovra alleggeriamo la pressione fiscale di ben 8 miliardi di euro intervenendo su Irpef e Irap. Su questo Forza Italia non può che rivendicare una propria battaglia, portata avanti da tempo dai suoi massimi livelli, il Presidente Berlusconi e il nostro Coordinatore nazionale Tajani”. Lo ha detto Roberto Pella, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso del voto di sulla fiducia alla manovra.

“Inoltre - aggiunge - valutiamo con favore il rinvio di plastic e sugar tax, la proroga del Superbonus 110% e delle ulteriori misure agevolative in materia di ristrutturazioni edilizie. Allo stesso tempo abbiamo scongiurato che si avverasse l’ipotesi di una patrimoniale sulla casa, il bene primario cui ogni famiglia e ogni individuo hanno diritto, spesso frutto di ingenti sacrifici e di impegno e sul quale il governo Berlusconi è stato l’unico a intervenire con il taglio delle tasse, a partire dall’Imu. Forza Italia si ritiene quindi soddisfatta dei risultati ottenuti in sede parlamentare ed esprimerà il proprio voto favorevole alla Legge di Bilancio, consapevole che una discussione ampia e allargata a entrambi i due rami del Parlamento avrebbe contribuito ancora di più a migliorarla a favore degli italiani”.