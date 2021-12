Traghetti e Navi per la Sardegna nel 2022

Sono diverse le compagnie marittime che offrono dei servizi di collegamento da e per la Sardegna. Questa isola è una delle mete più ambite e perciò vi sono numerose opzioni per raggiungerla. Le principali compagnie marittime che offrono servizi di questo genere sono Grimaldi Lines, Moby, Tirrenia, Sardinia Ferries. In molti casi è possibile anche usufruire di biglietti low cost e di sconti sul sito www.traghetto-sardegna.it, oltre che dell'opportunità di prenotare il proprio biglietto online, in modo comodo e veloce.



Partire per la Sardegna

Vi sono diversi porti in Italia dai quali è possibile imbarcarsi per poi raggiungere la Sardegna. Con le compagnie marittime Grandi Navi Veloci, Saremar, Tirrenia, Sardinia Ferries, si può partire da Genova, Livorno, Napoli, Civitavecchia, Piombino, Palermo. Ci sono anche dei buoni collegamenti con la Corsica, la Spagna e la Francia, infatti è anche possibile partire dai porti di Nizza, Tolone, Barcellona. I principali porti della Sardegna in cui si può sbarcare sono Olbia, Cagliari, Santa Teresa di Gallura, Porto Torres, Albatrax. Per tali collegamenti offerti dalle compagnie marittime citate, vi è la possibilità di acquistare i biglietti nei porti più vicini oppure semplicemente dai motori di ricerca dedicati a questo servizio, evitando le lunghe code in biglietteria portuale.



Servizi a bordo

I biglietti per queste tratte hanno dei prezzi davvero competitivi e in più offrono numerosi servizi e confort ai viaggiatori. Vi sono infatti delle fasce di prezzo differenti, a seconda delle quali si può optare per un viaggio del tutto confortevole all'interno delle cabine, a configurazione esterna e interna, che possono ospitare letti doppi, tripli o quadrupli. In alternativa, c'è un'opzione più economica che prevede comode poltrone reclinabili. Per chi invece vuole concedersi il lusso di un viaggio in totale benessere e comodità, sono disponibili delle favolose suite.

Si possono anche prenotare i servizi di ristorazione, che prevedono colazione, pranzo e cena.

Inoltre, vi è la possibilità di trasportare con sè il proprio mezzo di trasporto. Si tratta di una vera comodità per i viaggiatori, che spesso hanno la necessità di portare questi mezzi. Il servizio è disponibile per moto, auto e - per le aziende - camion. I prezzi del servizio subiscono variazioni a seconda del tipo di mezzo di trasporto e del peso, ma complessivamente si tratta di cifre low cost e decisamente vantaggiose.



Orari e dettagli

Per quanto riguarda Genova, il suo porto è il più importante per i collegamenti che partono dalla Sardegna e che ci arrivano, pertanto è disponibile in tutte le principali compagnie marittime che operano sulla tratta dei traghetti Genova Olbia. É facilmente raggingibile tramite aereo, treno, autobus, grazie agli ottimi collegamenti. Le fasce orarie disponibili vanno dalle ore 10:00/11:00 alle ore 21:00/22:00.

Per chi invece parte da Napoli, i servizi di collegamento sono offerti principalmente da Tirrenia. La maggior parte dei traghetti parte da Napoli e arriva a Cagliari.

Da Livorno invece, con una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 22:00 circa, partono molti traghetti che arrivano a Golfo Aranci e Olbia. Le compagnie di trasporto che gestiscono queste tratte sono principalmente Moby, Sardinia Ferries e Tirrenia.

Per quanto riguarda Civitavecchia invece, i traghetti partono da qui dalle 8:30 alle 22:00/23:00 circa. I servizi sono offerti da Tirrenia e Sardinia Ferries e ci possono essere delle variazioni stagionali nella frequenza, che aumenta nei periodi estivi e primaverili.

Infine, per quanto riguarda Palermo, il porto si può raggiungere facilmente in aereo, treno o auto.

Diverse compagnie marittime e biglietterie online autorizzate offrono anche l'opportunità di usufruire di sconti per viaggi di gruppo, con la possibilità di richiedere anche un preventivo.