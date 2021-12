Moscarola: controlli della Polizia Locale nei pubblici esercizi e agli stalli dei bus, "Biellesi responsabili"

L'assessore alla Sicurezza e vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola lo aveva annunciato sui social martedì 28 dicembre: “I letti in ospedale vengono occupati sempre di più da una percentuale altissima di non vaccinati. È una situazione che mi fa arrabbiare molto. Chiederò alla Polizia Locale una stretta importante nei controlli”.

E il risultato, dopo questo sfogo, è che sono state controllate nel giorno successivo, ieri 29 dicembre, 29 persone e 4 pubblici esercizi. "Il personale ha effettuato controlli sia all'interno di diversi esercizi pubblici - spiega Moscarola - che agli stalli dei bus e non ha riscontrato irregolarità. Tutte le persone che sono state fermate erano in regola con le norme. Per questo ringrazio i biellesi che si dimostrano rispettosi e diligenti. In ogni caso i controlli non finiranno qui, ma continueranno, per la sicurezza di tutti"