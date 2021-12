Chiavazza, l'addio ad Alberto Caligaris, FOTO

Sulla bara è stato messo il suo casco da rally. Nel primo pomeriggio di oggi 30 dicembre la comunità di Chiavazza si è riunita nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta e Qurico per l'ultimo addio ad Alberto Caligaris, morto all'Ospedale degli Infermi di Ponderano a soli 54 anni. Conosciuto anche al di fuori del biellese per la sua professione come tappezziere ereditata prima dal nonno e poi dal papà, Caligaris aveva anche un trascorso come pilota del Biella 4 Racing.

Caligaris è mancato all'affetto dei suoi cari nel pomeriggio del 27 dicembre, e meno di un mese fa aveva perso la madre in circostanze tragiche.