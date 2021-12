"Botti" illegali, arrestato un cossatese per detenzione di 30 chili di materiale pirotecnico

Arresti domiciliari per un trentacinquenne domiciliato a Cossato. La misura per l'uomo è scattata ieri 29 dicembre nell'ambito dell'attività di contrasto al commercio ed al possesso illegale di artifici pirotecnici, intensificata in occasione delle festività di fine anno.

A trarre in arresto il trentacinquenne è stata la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Torino, congiuntamente alla Questura di Biella. L'accusa è di detenzione illegale di materiale esplodente.

A seguito della perquisizione effettuata dagli Agenti, sono stati rinvenuti accumulati in una baita in provincia di Biella, una sessantina di manufatti pirotecnici per complessivi 30 chilogrammi di massa attiva di materiale esplodente.

E' stato accertato che tutto il materiale sottoposto a sequestro, in considerazione dell'alto potenziale esplosivo, e della sua pericolosità poteva essere utilizzato esclusivamente per uso professionale per il quale è prevista abilitazione tecnica e quindi non di libera vendita.