Biella, via Ivrea automobile contro camion, traffico in tilt, foto Fighera

Traffico in tilt intorno alle 13 lungo via Ivrea a Biella oggi 30 dicembre, dove per cause ancora da accertare un'automobile si è scontrata contro un camion. Fortunatamente l'impatto non ha provocato ferite a nessuna persona coinvolta.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso, e per ristabilire la viabilità in quell'ora molto intensa e resa ancor più difficoltosa dall'intervento del carroattrezzi che si è reso necessario.