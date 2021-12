Biella: Tetto di una officina in fiamme. Imponente impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Incendio tetto in via Sant'Eusebio a Biella - foto Benedetti

I Vigili del Fuoco sono al lavoro ora, alle 22.30, per circoscrivere le fiamme sviluppatesi nel tetto di una autofficina in via Sant'Eusebio. Poco dopo le 22 i crepitii e gli scoppi hanno messo in allarme i vicini che, resisi conto della situazione hanno allertato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco stanno aggredendo l'incendio dal tetto e altre squadre stanno per entrare nello stabile per intervenire dai piani inferiori.

Non si conoscono al momento le cause del rogo e non sembra siano rimaste coinvolte persone. Sul posto anche la Polizia che ha chiuso la via per permettere le operazioni di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti