Biella, si è spenta Maria Melli: ex parrucchiera conosciuta e apprezzata a Valle Mosso

Maria Melli, anni 75, si è spenta ieri, mercoledì 29 dicembre, in seguito ad una grave malattia polmonare che l’aveva costretta alle cure palliative. Pugliese, originaria della provincia di Bari, si era trasferita in provincia di Biella negli anni ’70 e, dopo aver stabilito la sua residenza a Valle Mosso, qui aveva lavorato come parrucchiera fino alla nascita del figlio Luigi.

Maria era molto conosciuta e apprezzata in paese, dove aveva vissuto fino al 2007, anno del suo trasferimento a Biella. Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 31 dicembre, nella cattedrale di Santo Stefano a Biella alle ore 10. Un particolare ringraziamento, da parte della famiglia, va al dottor Alessandro Cugnolio e a tutto il personale del reparto di cure palliative dell’ospedale di Ponderano per le amorevoli cure prestate.

Maria Melli lascia il marito Vittorio e i figli Luigi ed Elisabetta con il marito Salvatore.