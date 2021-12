Biella, ciclista investito in via Lombardia

Si è risolto per fortuna solo con un grande spavento l'incidente di oggi 30 dicembre intorno alle 17,30, che ha visto coinvolti a Biella in via Lombardia un ciclista e un'automobile.

Ancora da chiarire le dinamiche, ma sul posto è intervenuta la Polizia Locale e non è stato richiesto l'intervento del 118.