Addio Ivan, commozione in Valsesia nel giorno dei funerali

Si sono da poco concluse le esequie funebri, svoltesi nella chiesa parrocchiale di Alagna, del giovane runner Ivan Camurri, venuto a mancare il 25 dicembre. Famigliari, amici e conoscenti si sono ritrovati a condividere il cordoglio in un’atmosfera solenne e intima che ha riempito di persone la piazza antistante. Non sono mancati i rappresentanti delle associazioni sportive come G.S.A., Skiteam, La Vetta Running e tante altre.

All’uscita della salma dalla chiesa, i presenti hanno rivolto l’ultimo saluto nella forma di un applauso, come si fa con gli sportivi e i campioni, a testimonianza del profondo rispetto che una figura del calibro di Ivan si è guadagnata nel corso degli anni.