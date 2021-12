Da Pray a Milano in aiuto dei senzatetto

La sera di giovedì 23 dicembre un gruppo di nove volontari è partito da Pray per dirigersi a Milano, precisamente nella zona di piazza Duomo, con l’obiettivo di proseguire per il quarto anno (quinto se non ci fosse stata la pandemia) l’opera di beneficenza verso i senzatetto portando loro generi alimentari a lunga conservazione, vestiti e, per l’occasione, il panettone.

L’associazione in questione è “Cammino della luce”, capitanata da Ivan Placido e di marcata ispirazione francescana, da qui deriva infatti la scelta di andare sulle strade invece che in un dormitorio o mensa. Non casuale la scelta dell’orario di partenza: le 18. Così facendo, i volontari sono arrivati intorno alle 20 nel capoluogo lombardo, prima sarebbe stato troppo presto per incontrare i senzatetto nei pressi dei negozi.

“Sono rimasto sorpreso – racconta Ivan Placido, responsabile dell’associazione – nel vedere tanti giovani per strada. L’intenzione per il futuro è di ripetere l’iniziativa anche fuori dal periodo festivo, perché a Natale sono molte le associazioni che si attivano ma durante il resto dell’anno queste persone rischiano di restare sole”.