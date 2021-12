A Muzzano una panchina gigante per riscoprire le bellezze della Valle Elvo

Un'altra panchina gigante fa la sua comparsa nel Biellese. Dopo Viverone, è stata posizionata a Muzzano lo scorso 22 dicembre l'opera originale della Big Bench Community Project, ideate e disegnate dal geniale designer americano Chris Bangle che, in breve tempo, si sono diffuse in buona parte del Piemonte e in alcune zone d'Italia.

La nuova panchina si trova in Strada Case Sparse, a pochi passi dal Cascina Serra B&B, gestita dai coniugi Enrico Contini e Monica Bianchetti. “L'idea di metterne una in questa zona è nata durante un viaggio intrapreso nel basso Piemonte, dove sono presenti in gran quantità. Siamo convinti – spiegano – che una simile installazione possa attrarre visitatori e turisti, e quindi far conoscere i luoghi più suggestivi della nostra Valle Elvo”.

La panchina, infatti, è stata adagiata in una posizione strategica, proprio per ammirare uno spettacolo a dir poco spettacolare. “Da lì si vedono le nostre montagne – confidano – Dal Mucrone arrivando al Mombarone. Quasi ci si perde nella sua bellezza”. Il progetto arriva alla sua conclusione, dopo quasi un anno di lavoro. “Tra permessi, autorizzazioni e tempi di lavoro – sottolineano – Inoltre, da regolamento, la panchina non può essere costruita usando fondi pubblici ma solo con l'utilizzo di fondi derivanti da associazioni di paese, o privati, come in questo caso. Ma l'opera finale vale certamente gli sforzi fin qui compiuti”.

La notizia della panchina gigante si è diffusa a macchia d'olio e tanti sono già venuti a visitarla. “Abbiamo avvertito grande entusiasmo e l'esperienza è davvero unica – affermano – Sedendoci sopra, si torna ad essere bambini e tendi a vedere il mondo sotto un'altra prospettiva. Appena la situazione sanitaria lo consentirà, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid”.