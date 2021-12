Viverone, riparate griglie stradali: ecco le vie interessate

Serie di lavori a Viverone. Nel mese di dicembre, il Comune ha provveduto alla riparazione di griglie stradali che presentavano problematiche di cedimenti e che creavano problemi relativi alla sicurezza stradale, oltre a persistenti rumori al passaggio delle auto.

“Inoltre sono state riparate le caditoie nelle zone di Strada Cucuello, via Al Monte, via Frate Lebole, Strada Martello, via Cascine di Ponente, via Formagnana e via Al Lago – precisa il sindaco Renzo Carisio - Il costo dell’intervento, a carico del bilancio comunale, è stato di quasi 13mila euro e i lavori sono stati effettuati dalla Ditta Siccardi”.