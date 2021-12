Niente eventi di Natale a Valdilana, il sindaco firma l'ordinanza

Visto l'aggravarsi della situazione pandemica insieme ai dati sui nuovi contagi da Covid, il sindaco Mario Carli di Valdilana ha firmato l'ordinanza che sospende sul territorio comunale tutte le manifestazioni pubbliche e private aperte al pubblico che per la loro organizzazione possono creare assembramento, nel periodo dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Nello specifico, sono stati annullati gli eventi di Natale a Valdilana, in programma come il concerto Standard Jazz Quintet in Sala Biagi a Valle Mosso, la Festa dell’Epifania di Mosso e la befana dei Vigili del Fuoco al Cineteatro di Ponzone. Si svolgerà invece l’asporto organizzato dalla Pro Loco di Trivero della Polenta concia in data 06 gennaio, presso la Piazza XXV Aprile in frazione Ponzone.