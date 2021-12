Biella, fa appello al "divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio"

Nessuna ordinanza a firma del sindaco. Come già l'anno passato, in prossimità della notte di San Silvestro, sui social, il Comune riporta l'articolo 16 del Regolamento di Polizia Urbana sul divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio di qualunque genere.

"Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e/o dall’Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, la cessazione dell’attività vietata e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi".

"Si tratta di una disposizione che avevamo inserito proprio quando abbiamo visto il regolamento - spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - , per evitare di fare tutti gli anni la stessa ordinanza".