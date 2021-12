"Quarantena, un loop tragicomico e nessuna indicazione" Un lettore scrive

Buongiorno,

la presente per raccontarvi l'avventura di un cittadino biellese. Tutto inizia il 21/12, a seguito di un tampone rapido (farmacia), esco positivo al covid, mi attivo subito cercando di ricordare con chi sono stato a contatto e facendo fare il tampone a tutta la mia famiglia; scopriamo che anche papà era positivo. Nella difficoltà di isolarsi in casa riusciamo a trovare una stanza collegata ad un bagno in cui ci isoliamo subito di fatto staccandoci da mia mamma e mio fratello entrambi negativi.

Qualche sintomo c'era ma per fortuna siamo sempre stati bene, forse per fortuna o grazie al vaccino (io 2 dosi e papà 3). Abbiamo proseguito l'isolamento a domicilio. Fin qui nulla di così sconvolgente, anzi, chissà quante altre persone sono nella stessa situazione in questi giorni. L'aspetto che trovo veramente surreale è che dal 21/12 nessuno ci ha mai chiamato, notificato nulla (per assurdo io sarei potuto andare ovunque pur essendo positivo) e siamo stato abbandonati completamente a noi stessi. Abbiamo passato ore nel vano tentativo di contattare uno dei numeri ASL, che fosse URP, USCA, numero verde covid, centralino ospedale, insomma o non rispondevano, o cadeva la linea perché c'era sovraccarico oppure rispondevano e dopo aver ascoltato la nostra situazione ci rimandavano ad un numero in cui nessuno rispondeva mai. Col passare dei giorni (per fortuna siamo sempre stati bene) proseguiva anche il totale silenzio dell'ente locale ASL, unico conforto è stata la dottoressa, medico base, che saltuariamente ci ha cercato di indirizzare circa isolamento e terapia. Arriviamo ad oggi che ancora non abbiamo ricevuto nè il divieto di uscire (ormai sono isolato da 10 gg praticamente quindi temo non arrivi più) nè, tantomeno, una dritta su come uscire dalla quarantena (questo è l'aspetto più grave secondo me) alcuni dicono che basta il tampone della farmacia per interrompere (in caso di negatività) l'isolamento domiciliare, altri dicono che serve il molecolare, ma se nessuno risponde o contatta per prenotarlo come si fa ad uscire da questo loop tragicomico?

Io capisco il momento terribile, la nuova ondata, e capisco anche che stanno lavorando giorno e notte, ma gli alti vertici ASL o chi per loro dovrebbero capire la situazione surreale che creano al paziente in casa, mi spiego meglio: sono il primo s trovare giusto e importante isolarsi per non agevolare la diffusione del virus, ma è il minimo, penso, essere almeno contattati da chi di dovere, per essere rassicurati ed essere un minimo seguiti in questa odissea, poiché fare 21 gg di quarantena anziché 10 (in caso di negatività) è un problema enorme per chi (come noi) essendo isolati tutti non hanno nemmeno più la spesa per mangiare e soprattutto essendo titolari di p iva il non poter lavorare rischia davvero di innescare un tracollo.

Non è possibile non riuscire a contattare nessuno perché cade la linea o peggio non c'è un numero attivo e quindi continuare a stare in questa bolla di reclusione pur essendo magari negativi. Non è colpa dei pazienti se è saltato il tracciamento ecc ecc perché in questa storia nessuno risponde, nessuno ci mette la faccia ma uno continua ad essere bloccato in casa.

Altro piccolo aspetto, poi concludo, spingono tanto sulle vaccinazioni, l'importanza di quest'ultime e mi trovano d'accordo, peccato che però essendomi vaccinato con la 2ª dose a luglio ad oggi sarebbe scaduta (uso il condizionale perché essendo stato positivo al covid sposta avanti i termini) e dovremmo aspettare l'sms per il richiamo che non arriva mai in quanto non funzionano più le prenotazioni della dose booster, quindi lasciandoci scoperti aumentano in maniera esponenziale i positivi e soprattutto il rischio di essere contagiati. Ditemi voi se questo è logico, ho scritto questo messaggio per denunciare una situazione che penso possa riguardare molte persone che come me sono in questo cul de sac.

Cordiali saluti.

Un cittadino avvilito.