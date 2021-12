Pettinengo, contributi di fine anno

Anche l'amministrazione di Pettinengo ha deliberato di concedere una serie di contributi a diverse realtà del Comune per l'anno che si è concluso.

Nel dettaglio, daranno 1.000 euro alla Pro Loco di Vaglio Pettinengo per la 48° Sagra della Castagna; altri 820,00 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pettinengo per il servizio infermieristico a tutela delle persone più fragili e 700,00 euro al Gruppo A.I.B. di Pettinengo per il servizio di volontariato per la sicurezza del territorio locale.

Altri 1.915 euro sono stati indirizzati alla Pro Loco di Pettinengo/ASD 1970 per l'organizzazione del centro estivo 2021 e per lo spettacolo pre natalizio 2021.