Casapinta: "Cucciapinta" e "Parco Bau di Pray", gemellaggio in vista

Nella serata di ieri, 28 Dicembre 2021, si è svolta una riunione presso la Sala Consigliare del Comune di Casapinta tra i rappresentati dell’area cani “Cucciapinta” Danilo Cavasin e Marianna Guardia e il rappresentante del “Parco Bau di Pray,” Massimo Bardizzo. Tema della serata siglare un gemellaggio tra i due parchi che permetterà l’organizzazione di una serie di eventi al termine di questo periodo per tutti noi difficile, nella speranza di poter ricreare momenti di spensieratezza tra le persone e i nostri amici a 4 zampe.

Massimo ha portato in dono agli amici del Cucciapinta uno scatolone di palline da tennis che verranno messe a disposizione dei cani che frequentano lo sgambatoio di Casapinta. Nel corso della serata si è parlato di poter ufficializzare il gemellaggio in primavera, unendo nella stessa giornata anche l’inaugurazione del Cucciapinta (rimandata sempre in questo ultimo anno a causa del covid). Verranno poi organizzate serate a tema per i proprietari, giornate per gli amici a 4 zampe direttamente nei due parchi, passeggiate nei boschi, mostre e molto altro per poter condividere insieme gli spazi, il tempo e la voglia di stare insieme.