Scacchi, benemerenza dalla Federazione per il maestro biellese Marco Ubezio

Il biellese Marco Ubezio, maestro ed istruttore nazionale–tutor della Federazione Scacchistica Italiana, è stato insignito della benemerenza 'Una vita per gli scacchi' per l'attività di istruttore.

La cerimonia, denominata 'Galà degli scacchi' si è svolta nel mese di dicembre a Chianciano Terme al termine dei Campionati italiani assoluti, femminili e under20 all'interno dell'avveniristica 'Sala Nervi' sita nel parco termale della cittadina toscana. Dopo la proclamazione dei Campioni nazionali i massimi dirigenti federali, il dr. Luigi Maggi, presidente, ed il prof. Lorenzo Antonelli, vicepresidente (nella foto ai lati del maestro Ubezio) hanno provveduto a consegnare le benemerenza a nove personalità che si sono distinte per le loro attività agonistiche, didattiche, dirigenziali, arbitrali e culturali all'interno del panorama scacchistico nazionale. Per il maestro, residente a Chiavazza, un bel riconoscimento per un attività portata avanti ormai da quasi mezzo secolo.

In campo agonistico il maestro Ubezio ha difeso per molti anni i colori delle Società scacchistiche della zona, Vercellese, Valsessera e Valle Mosso; poi dal 2016 è stato ingaggiato dalla Scacchistica Torinese per rafforzare la squadra che milita nel Campionato nazionale di serie A. In campo didattico negli ultimi due decenni ha svolto un’intensa attività nelle scuole primarie della provincia ed ha preparato molti giovani che hanno disputato i Campionati Italiani Giovanili spesso raggiungendo la zona premi; fiori all’occhiello i campioni nazionali juniores Maria Palma e Lorenzo Della Peruta ed i campioni studenteschi del Liceo scientifico «A.Avogadro» di Biella.