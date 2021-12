Calcio, Coppo arriva alla Chiavazzese

Primo botti di mercato in casa Chiavazzese. La società annuncia l'arrivo del centrocampista Gabriele Coppo. In questi anni, il neo arrivato ha vestito maglie pesanti ed importanti come quella della Biellese 1902, del Borgosesia e del Gozzano. Nelle esperienze in bianconero, in granata e in rosso-blu ha collezionato, nella categoria di Serie D, la bellezza di 94 presenze e ben 11 gol. Approdato successivamente nel campionato di Eccellenza tra le fila della Biellese e degli Orizzonti United, negli ultimi anni ha vestito la maglia del Vigliano.

“La Chiavazzese è la società che più mi ha voluto in questo periodo ed io sono contento di entrare a far parte di questo progetto – spiega Coppo - Il primo obiettivo che mi sono posto, e che ci siamo posti come squadra, è quello di far bene e di toglierci qualche bella soddisfazione. La posizione in classifica non è delle migliori e, come prima cosa, dobbiamo risollevarci. Solo con il duro lavoro questo sarà possibile. Rialzare la testa in classifica vorrebbe dire riacquistare morale e fiducia per il prosieguo del campionato e poi, tutto il resto, verrà da sé perchè comunque il valore di questa squadra è ottimo. Sono pronto”.