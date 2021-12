Valle Cervo in lutto per la morte di Dante Giavina, era l'anima di Quittengo (foto di repertorio)

Lutto nell'alta Valle Cervo per la morte di Dante Giavina, scomparso all'età di 86 anni. Per tanti anni ha vissuto nella frazione di Oriomosso, divenendo un punto di riferimento per tutta la comunità di Quittengo.

Con gioia e spensieratezza ha preso parte ad ogni evento, festa, cerimonia con la sua immancabile fisarmonica, con la quale allietava tutti i presenti. Da molti, era considerato l'anima di Quittengo. Ieri pomeriggio, 28 dicembre, l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Paolo, alla presenza di molti valligiani, rimasti orfani delle sue note inconfondibile.