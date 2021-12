Salussola, auto fuori strada all'incrocio con il Brianco: una persona in ospedale con l'elisoccorso (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stata trasportata in codice rosso sull'elisoccorso, in direzione dell'ospedale, la persona al volante, rimasta coinvolta nell'incidente stradale autonomo, avvenuto poco dopo le 11 di oggi, 29 dicembre, a Salussola, in prossimità dell'incrocio per il Brianco.

Per cause da accertare, l'auto è finita a lato della carreggiata riportando alcuni danni alla carrozzeria. Sul posto si sono portati velocemente i sanitari del 118 per l'assistenza del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia per i rilievi di rito. Non si conoscono al momento le condizioni di salute della conducente.