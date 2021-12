Ennesimo incidente stradale nel Biellese. Si è registrato nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, a Masserano, in prossimità dell'uscita di Masserano.

Per cause da accertare, la persona alla guida ha perso il controllo del suo furgone riportando alcuni danni alla carrozzeria. Dalle informazioni raccolte, non sarebbe rimasto ferito nel sinistro. Sul posto gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito.