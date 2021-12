È morta Maria Pusceddu di Benna, Su Nuraghe Biella in lutto

Ricoverata pochi giorni prima per una banale influenza di stagione, la vigilia di Natale, nell’Ospedale degli Infermi di Ponderano, è mancata Maria Pusceddu, di 85 anni, vedova di Domenico Mazzon.

Lascia nel dolore i figli Emilio con la moglie Cristina de Santo e la figlia Erika con Mattia e il piccolo Diego; Anna con il marito Mario De Santo e il figlio Matteo; le sorelle Rosina, Giovanna, Dina, il fratello Zelino e famiglie; cognati, cognate, nipoti, pronipoti, cugini parenti e amici tutti. Emigrata da Villanovaforru all’inizio degli anni Sessanta del Novecento, Maria era arrivata a Biella all’epoca della grande migrazione, lavorando subito a servizio presso una famiglia benestante, prima di fare definitivamente l’operaia nelle fabbriche Bertrand di Massazza e Barbierato di Verrone.

Famiglia grande la sua, sia quella di origine sia quella allargata che, nella grande casa di Benna - aperta a tutti - trovava punto di riferimento e di approdo. “Ogni occasione era buona per incontrarci”, ricorda il primogenito, “perché mamma c’è sempre stata, disponibile con tutti e per tutti”, dedicandosi agli altri non solo in ambito parentale, ma ben oltre quello domestico. Fintanto che ha potuto, ha partecipato con la Famiglia alle attività del Circolo. La veglia di preghiera e i funerali si sono svolti a Benna martedì 28 dicembre. La cara salma riposa nel cimitero locale.