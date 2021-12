Cade a terra dalla bici colpito alla testa dalla sbarra del passaggio a livello

Rientrava verso casa a cavallo della sua bicicletta quando, non rendendosi conto della fase di abbassamento, è stato colpito al capo dalla sbarra del passaggio a livello rovinando a terra.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato che hanno soccorso il ciclista, un trentenne extracomunitario residente poco distante. Fortunatamente per il malcapitato non vi sono state conseguenze, tanto che è rientrato alla propria abitazione dopo aver rifiutato il trasporto in ospedale da parte del personale del 118 che gli ha prestato le prime cure.