Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, lungo la Strada della Nera, a Biella.

A rimanere coinvolte due auto per cause da appurare. Non si conosce al momento le condizioni di salute dei conducenti. Il traffico è rallentato in ambo le direzioni per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli.