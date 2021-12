Una donna è rimasta investita da un'auto in transito nella prima serata di ieri, 28 dicembre, in piazza Primo Maggio, a Biella.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto ma, dalle informazioni raccolte, la 55enne è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118. Non sarebbe in condizioni gravi. Presenti anche gli agenti di Polizia per la gestione della viabilità.