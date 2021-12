Alcuni lettori segnalano: “Non ci sono controlli sui bus”. ATAP Biella fa chiarezza

“Sui bus non ci sono controlli e la gente sale con la mascherina normale e non con la FFP2. Inoltre, c'è chi sale non in perfette condizioni fisiche, dal naso che cola fino alla tosse”. Sono diverse le segnalazioni di questo tenore giunte all'attenzione della nostra redazione.

Sul caso, ha voluto fare chiarezza il presidente dell'ATAP Biella Vincenzo Ferraris: “Non rientrano nei compiti degli autisti quali mascherine indossano o se qualcuno mostra sintomi riconducibili al Covid. Gli autisti sono lì per garantire un servizio. I controlli, a campione e alle fermate degli autobus, vengono effettuati dalle forze dell'ordine, così come le sanzioni vengano emanate dalle stesse per non aver rispettato le norme vigenti”.