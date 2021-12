Verrone, oltre 16 mila euro i contributi di fine anno per enti e associazioni

Obiettivo dell'amministrazione Bossi è erogare, come gli anni passati, un contributo a favore delle Associazioni presenti sul territorio comunale: "In considerazione delle loro attività, perseguite ed effettivamente svolte, nonché ad Associazioni ed Enti che pur non essendo ubicati nel Comune di Verrone, svolgono un’attività che si riverbera positivamente anche sulla collettività verronese". Ed ecco che nel lungo elenco dei beneficiari degli aiuti dell'anno passato che ammontano a 16.400 euro, figurano enti come il Fondo Edo Tempia e Telethon.

Nel dettaglio, Verrone ha deliberato di dare al Fondo Edo Tempia un contributo di 1.500 euro, a Cooperativa Sociale Integrazione Biellese (ANFFAS) 500, Croce Rossa Italiana Sottocomitato Di Biella 500 euro, Croce Rossa Italiana Comitato Locale Di Cavaglia’ 500 euro, Unione Italiana Ciechi 500 euro, Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori 1.500 euro, Centro Aiuto Alla Vita Onlus 500 euro, Gruppo Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco Di Verrone 1.500 euro, Associazione Banco Alimentare Piemonte E Valle D’aosta 500 euro, Associazione La Rete C/O Caritas 500 euro, Mensa Del Pane Quotidiano Emergenza Freddo 500 euro, Associazione “ORSI Nel Mondo” 500 euro, Telethon 500 euro, Fondazione Clelio Angelino 500 euro, Oratorio Don Bosco Verrone 1.500 euro, Associazione Turistica E A.S.D. Pro Loco Di Verrone 1000 euro, parrocchia San Lorenzo Verrone 3.000 euro, Compagnia Arcieri Biella 400 euro, Banda musicale di Candelo 500 euro.