Quaregna Cerreto appoggia progetti per contrastare gli effetti negativi causati dall’isolamento conseguente ai lockdown

L'obiettivo è "abbattere il costo a carico delle famiglie e favorire e agevolare la partecipazione dei minori (fascia di età 5 - 12 anni) ad attività socioeducative territoriali o con funzione educativa e ricreativa". Per questo motivo l'amministrazione Giordani di Quaregna Cerreto ha deciso di erogare a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpic Karate di Quaregna Cerreto 2.214,00 per la realizzazione del Progetto “doppia difesa”, e a favore della Società Cooperativa Sociale Biciclo di Biella, quale compartecipazione alla spesa, un contributo di € 2.304,00 per la realizzazione del Progetto “Padel” .

Nel dettaglio, “Doppia difesa” ha l'obiettivo di favorire l’approccio alle tecniche di autodifesa, sviluppare la cultura socio educativa del reciproco rispetto, l’apprendimento delle regole, la disciplina e per coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività ludiche e sportive utili per contrastare gli effetti negativi causati dall’isolamento conseguente ai lockdown che si sono succeduti negli ultimi due anni a causa della pandemia COVID 19.

“Padel” si propone invece di avvicinare i ragazzi allo sport anche coinvolgendo le scuole, far conoscere la funzione educativa oltre che ricreativa dello sport e favorire la risocializzazione dopo il forzato isolamento dovuto alla pandemia COVID 19, che ha determinato non pochi problemi psicologici proprio tra i più giovani.