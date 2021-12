Il Comune di Biella torna ad assumere, in pubblicazione due concorsi

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta del piano triennale del personale 2019/2021, sono stati pubblicati in albo pretorio i bandi di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 Assistenti sociali e 8 Agenti di Polizia Municipale.

Per quanto riguarda il bando dedicato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 posti di Assistente sociale, si tratta di categoria D, posizione economica D1 (ricordiamo due posti riservati ai volontari delle Forze Armate), due posti entreranno in servizio al Comune di Biella mentre gli altri due sono riservati al Consorzio IRIS.

La scadenza per presentare la domanda è fissata nelle ore 12 del 24 gennaio 2022.La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere presentata unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso: https://hosting.pa-online.it/096004/sportello-unicodigitale/selezionando quindi il pulsante “CONCORSI” e poi quello denominato “Concorso n. 4 posti di Assistente Sociale – Categoria D”.

Per quanto concerne il bando dedicato all’assunzione di 8 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale, si tratta di categoria C, posizione economica C1 (ricordiamo tre posti riservati ai volontari delle Forze Armate), di cui 7 destinati al Comune di Biella e 1 al Comune di Cerrione.

La scadenza per presentare la domanda è fissata nelle ore 12 del 24 gennaio 2022.La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso https://hosting.pa-online.it/096004/sportello-unico-digitale/selezionando quindi il pulsante “CONCORSI” e poi quello denominato “Concorso n. 8 posti di Agente di Polizia Municipale – Categoria C”.

Entrambi i bandi con tutte le informazioni e i requisiti richiesti sono consultabili sul sito del Comune di Biella, sezione Amministrazione Trasparente, a questo link:https://www.comune.biella.it/concorsi-mobilita/bandi-concorso