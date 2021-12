Green pass rafforzato per andare al lavoro e stop alla quarantena dei vaccinati: le richieste delle Regioni

Le Regioni chiedono al governo, che si riunirà nel pomeriggio dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, il green pass rafforzato (che contempla vaccino o guarigione, non i tamponi negativi) per tutti i lavoratori - cioè circa 25 milioni di italiani - e la fine della quarantena per i vaccinati.

Come previsto dopo il boom di contagi di ieri, i governatori propongono all'esecutivo la prosecuzione della quarantena per tutti i contatti dei positivi non vaccinati e la "quarantena dell'auto-sorveglianza" per i contatti vaccinati con terza dose (o con seconda da meno di quattro mesi): solo in caso di sintomi, cioè, quest'ultimi dovrebbe rivolgersi al medico curante.

«Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi - ha detto il presidente della Liguria Toti e vicepresidente della Conferenza delle Regioni - Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo».