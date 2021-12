Covid, Moscarola: “Stretta nei controlli, massimo rigore e tolleranza zero verso chi aggira norme”

“I dati che provengono dall’ospedale parlano di una situazione che si sta via via aggravando. I letti vengono occupati sempre di più da una percentuale altissima di non vaccinati. È una situazione che mi fa arrabbiare molto. Al netto di chi non può vaccinarsi a causa di patologie, provo profonda arrabbiatura verso chi, pur potendo, non si vaccina e va ad occupare posti in ospedale, che dovrebbero essere destinati a chi ne ha realmente bisogno”.

A scriverlo, sui suoi canali social, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, a proposito della situazione Covid e dei nuovi casi registrati in città e in tutta la provincia. “Da oggi chiederò alla Polizia locale una stretta importante nei controlli: non possono rimetterci le attività che seguono alla lettera i protocolli, che perdono clienti verso attività che i controlli Greenpass non li effettuano. Si necessita di tolleranza zero verso chi cerca di aggirare le norme. Se vogliamo uscire da questa situazione serve massimo rigore!”.