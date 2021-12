Asl Biella, Sasso: "Siamo in piena 4°ondata, dobbiamo accelerare sulle vaccinazioni". Da gennaio si punta alle 2mila al giorno

"Siamo in piena 4° ondata della pandemia", ha esordito il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria biellese Claudio Sasso nella conferenza stampa indetta ieri 28 dicembre per aggiornare sulla situazione che sta vivendo il territorio. Complessa sotto tanti punti di vista certamente, ma completamente differente rispetto a quella vissuta l'anno passato negli stessi mesi: una conferma fra tutte il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: 2, ed entrambe non vaccinate.

Senza tanti giri di parole il direttore è andato dritto al dunque: "Abbiamo attivato 86 posti letto in ospedale per far fronte all'emergenza. Di questi, 4 sono in terapia intensiva, 30 semi intensiva, 2 in pediatria, 2 in ginecologia e il resto per media e bassa intensità. A oggi - ha proseguito Sasso - ne abbiamo occupati 77, di cui in terapia intensiva 2, dove si trovano persone non vaccinate. Di tutti i ricoverati il 71% non lo è. Il restante sì, e si trova in media e bassa intensità. Sono pazienti che hanno tra i 69 e gli 89 anni e sono per lo più soggetti fragili".

Altra arma dell'Asl Biella sul territorio riservata a soggetti fragili è la terapia con anticorpi monoclonali che viene fatta a casa. In tutto una cinquantina le persone seguite. "Si tratta di una terapia molto particolare - ha spiegato Sasso - che può venire fatta solo su persone che hanno più di 12 anni ma che soffrono di problemi particolari come l'obesità, insufficienza renale o sono sotto dialisi. E' però fondamentale che il trattamento inizi al più tardi entro i primi 10 giorni dai primi sintomi".

In seguito all'aumento importante dei casi, l'attività ambulatoriale in ospedale è stata notevolmente ridotta. Obiettivo: riconvertire il personale sull'attività vaccinale. "La Vigilia di Natale dalla Regione ci sono arrivate indicazioni ben precise - spiega Sasso - secondo le quali dobbiamo aumentare le vaccinazioni". Nel biellese oggi l'80% delle persone in età vaccinabile (compresa la fascia 5-12) ha ricevuto la prima dose (125.402), il 74% la seconda (116.406) e il 25% la terza (40.794). "Dobbiamo puntare più in alto e per farlo useremo il personale che non sarà impiegato in ospedale - continua il direttore sanitario. Se ad oggi facciamo tra le 900 e le mille vaccinazioni, dal 3 gennaio, puntiamo ad arrivare alle 2 mila al giorno. Dobbiamo accelerare". Di qui anche la scelta di fare doppi turni (dalle 9 alle 19) nei quali saranno impiegati 26 medici, 30 infermieri e altrettanti amministrativi).

Tra le criticità che Asl Biella deve affrontare ci sono anche le assenza dal servizio dei non vaccinati in ospedale, in tutto 51 persone sospese. Di queste, 3 sono medici, 31 infermieri, 11 Oss e 6 che hanno altre mansioni.

Per quanto riguarda le visite in ospedale al momento non c'è nessuna novità: Asl Biella ricorda solo la necessità di avere Green Pass rafforzato.