Insoluti Seab: La replica di Creset alle dichiarazioni di Rossetto in Consiglio Comunale

Gent. Direttore,

ci riferiamo al recente articolo pubblicato il 23 dicembre 2021 sul quotidiano dal titolo “Insoluti Seab, Rossetto: “Già recuperati 3,3 milioni di euro su 9,5” per manifestare il nostro sconcerto per le immotivate censure rivolte dal Presidente di Seab all’operato della scrivente, giudicato negativamente nel predetto articolo, senza tener conto del contesto in cui questa società - come purtroppo tutta la collettività - si è trovata ad agire per gli effetti della inaspettata, nota a tutti o forse no (sic!), pandemia di COVID 19. Il Presidente della Seab, nel qualificare come pessimi i risultati raggiunti da Creset nei 21 mesi del proprio incarico, omette - quantomeno colposamente - di precisare che lo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva esattoriale è stata inibita per 18 mesi (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) dai vari provvedimenti di sospensione emanati, senza soluzione di continuità, dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19. Considerato che i primi atti emessi per conto della SEAB sono della fine di dicembre 2019, risulta evidente come lo svolgimento dell’attività di recupero coattivo “esattoriale” sia stata possibile solo per un brevissimo periodo di tempo (solo due mesi), risultando poi bloccata dal susseguirsi dei sopracitati interventi normativi.

Non appena è stato possibile riprendere la riscossione, al fine di informare i contribuenti dell’imminente ripresa delle azioni cautelari/esecutive, Creset ha prontamente provveduto, verso la fine del mese di settembre 2021, all’invio di un sollecito “bonario” per tutte le posizioni che risultavano positivamente notificate in quel momento. 2 Nel successivo mese di ottobre, Seab ha però inaspettatamente deciso di revocare il mandato a suo tempo conferitoci, impedendo di fatto la ripresa - dopo il blocco determinato dalla decretazione emergenziale - dell’attività di riscossione che ci era stata affidata. Risulta inoltre doveroso precisare che il carico affidato da Seab alla scrivente ammontava a 420 mila euro (non a 9,9 milioni) e che la notifica delle ingiunzioni fiscali e la successiva spedizione dei solleciti, effettuata nel mese di settembre 2021, ha comunque permesso di recuperare il 13,5% del carico affidato.

Aggiungasi altresì che la comparazione ‘per mese’ del recuperato di Creset (senza considerare in alcun modo la sospensione legata all’emergenza epidemiologica) con quello realizzato dall’altro soggetto incaricato su un carico di gran lunga superiore e per un’attività diversa (recupero extra-giudiziale) da quella affidata alla scrivente, non ha alcuna base logica, è impropria ed è del tutto incongruente, oltre che non rispondente ad alcun criterio scientifico, con l’unico risultato di aver leso gravemente e gratuitamente l’immagine della nostra azienda, a fronte poi della sospensione dell’attività - come detto - decisa dal Governo nazionale. Sulla scorta di quanto argomentato e, considerato che, come noto, il blocco della riscossione legato all’emergenza epidemiologica non è in alcuna misura addebitabile alla scrivente, siamo fortemente indignati per le affermazioni del Presidente della Seab, che sembra ignorare quanto previsto dalla normativa dell’emergenza sanitaria nell’interesse collettivo.

Riteniamo dette affermazioni ingenerose, lesive della nostra immagine e non rispondenti all’evidenza dei fatti, finalizzate solo a screditare questa società tramite omissioni e false informazioni fornite ai lettori, i quali siamo comunque certi che sapranno comprendere in maniera intelligente i fenomeni. Sia ben chiaro che da parte della nostra Società non c’è ovviamente nessuna intenzione di contestare la legittima scelta di Seab di procedere al recupero degli insoluti TARI, affidando l’incarico ad altro soggetto abilitato all’attività di recupero crediti extra-giudiziale diverso da Creset, ma - quello che ci preme - è sottolineare come questa legittima scelta non possa essere motivata dal Presidente di Seab con i risultati raggiunti da Creset sui carichi alla medesima affidati in un quadro normativo che ne ha determinato - ripetesi per ben 18 mesi - il fermo attività: è del tutto fuorviante, decisamente scorretto, privo di etica, non rispettoso del lavoro altrui.