Regali di parole, Fondazione CRB sostiene editoria e cultura biellesi

Ammonta a oltre 22 mila euro il contributo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha stanziato nell’ambito del progetto “Regali di parole” per l’acquisto di pubblicazioni di autori e case editrici biellesi.

Un sostegno importante che testimonia anche la vitalità del mondo della cultura biellese da sempre prolifico di pubblicazioni nonostante le difficoltà del mercato di riferimento a causa delle sempre minor quota di lettori.

Il progetto proprio “Regali di parole”, attivo ormai da circa vent’anni, si ispira alla tradizionale vocazione editoriale delle Casse di Risparmio e la reinterpreta in chiave moderna acquistando direttamente i volumi più recenti riguardanti la storia, i personaggi, la narrativa in chiave biellese e procede poi a distribuirli direttamente alle scuole e alle decine di biblioteche presenti sul territorio, spesso veri presidi di cultura locale, soprattutto nei piccoli paesi in cui svolgono anche una funzione sociale e in cui questi volumi vengono valorizzati e messi a disposizione del pubblico.

Sono centinaia i titoli acquistati e distribuiti in questi vent’anni dando un supporto concreto a autori e editori locali che possono presentare direttamente le loro proposte alla Fondazione che ogni sei mesi procede a deliberare l’acquisto diretto di volumi.

“Il Biellese è un territorio ricchissimo di storie, tradizioni e personaggi che meritano di essere raccontati – commenta il Presidente Franco Ferraris – grazie a una rete di piccoli editori che hanno resistito negli anni nonostante le molte difficoltà queste storie vengono portate a conoscenza del pubblico attraverso pubblicazioni spesso in tiratura limitata, la Fondazione è felice di poter dare un sostegno diretto alla cultura biellese con il progetto “Regali di parole”.

In totale in questa tornata erogativa sono stati acquistati 15 titoli per un totale di oltre 1.400 volumi.