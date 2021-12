Giovedì i funerali di Ivan Camurri, il campione di corse in montagna scomparso a 35 anni

Sono stati davvero tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio in memoria di Ivan Camurri, il runner scomparso prematuramente all'età di 35 anni. Le sue qualità umane e sportive erano note nel Biellese e nella vicina Valsesia, così come la sua storia di coraggio e amore per la vita che ha commosso i più, tanto da superare i confini regionali.

L'ultimo saluto, affidato alle Onoranze Funebri Destefanis, avrà luogo giovedì 30 dicembre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Alagna. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 18 di domani, mercoledì 29 dicembre.