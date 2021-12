Gasolio sulla strada in via Milano, disagi alla viabilità tra Vigliano e Valdengo

Disagi alla viabilità nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, per la presenza di gasolio sulla strada. Il fatto è accaduto in via Milano, tra i comuni di Vigliano Biellese e Valdengo. A lanciare l'allarme alcuni passanti e automobilisti in transito.

Sul posto si sono portate le forze dell'ordine, insieme al personale preposto alla pulizia delle strade. La situazione è tornata poi alla normalità nel giro di breve tempo.